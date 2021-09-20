Названы лучшие автомобили осеннего фестиваля OldCarLand в Киеве

Осенний фестиваль классической техники OldCarLand проходил в Киеве с 17 по 19 сентября. На выставке можно было увидеть множество эксклюзивных и редких машин.

О лучших автомобилях осеннего OldCarLand, отмеченных наградами жюри фестиваля, читайте ниже в материале РБК-Украина.

Opel P4

Старейшим автомобилем фестиваля стал компактный немецкий седан Opel P4. Автомобиль был привезен в Ирпень из Германии в 1945 году и эксплуатировался в Киевской области до 1959 года.

Удивительно, но с 1954-го по 2021 год этот Опель не покидал гараж в частном секторе Ирпеня. Последний раз своим ходом авто выезжало на дороги в 1959 году. Об этом также свидетельствуют и желтые номера, которые полагалось менять на номера нового стандарта при регулярной эксплуатации и прохождении обязательного техосмотра.

Несмотря на столь почтенный возраст и стоянку длинной в жизнь машина находится на ходу. Под капотом – оригинальный двигатель со всем навесным оборудованием. Последнее, кстати, производства таких именитых компаний, как Bosch. Mahle, Hella и пр.

Такой двухдверный седан в Германии в 1935 году можно было приобрести за 1650 марок. Всего за три года было выпушено почти 66 000 небольших Opel P4.

ЗАЗ-968А

Приз за лучшую реставрацию советского авто получил ЗАЗ-968А. Казалось бы, обычный "Запорожец" из 70-х годов, но встречаются такие машины все реже.

Энтузиаст из Мариуполя приобрел сохраненный автомобиль с небольшим пробегом в пару десятков тысяч километров. Из-за плохих условий хранения, днище машины почти полностью сгнило. Для восстановления реставратор приобрел донора, по сварным заводским точкам высверлил оригинальный пол и приварил по заводской технологии на свою машину.

Также больших усилий стоило найти оригинальные элементы салона и особенно обивку багажника, от которой в условиях суровой эксплуатации, как правило, быстро избавлялись.

Mercedes-Benz W15 1936 года

Номинация "Лучшая реставрация иностранного авто" досталась классическому "Мерседесу". Компактный седан Mercedes-Benz W15 стал ответом компании мировому єкономическому кризису 1929-1933 годов. Шасси автомобиля весило 750 кг, а скромный двухдверный кузов прибавлял к весу машины еще 350 кг.

Перед вами первый серийный Mercedes-Benz с независимой подвеской всех колес. Передняя подвеска выполнена на двух поперечных четвертьэллиптических рессорах. Автомобиль оснащен шестицилиндровым двигателем объемом 1,7 литра мощностью 32 л.с.

Цена "голого" шасси стартовала с отметки в 3800 марок, при этом кузов двухдверный седан повышал цену авто всего лишь на 400 марок. Представленный на выставке экземпляр прошел комплексную реставрацию в одной из европейских мастерских с применением оригинальных отделочных материалов и даже расходников.

Mercedes-Benz 300

Гран-при фестиваля получил Mercedes-Benz W186. Это первая самостоятельная послевоенная модель компании. Автомобиль выпускался с 1951 по 1957 год. Официальный дебют машины состоялся на Франкфуртском автосалоне в апреле 1951 года.

И седан, и кабриолет оснащались новым 3,0-литровым бензиновым мотором на 115 сил. Всего до сентября 1955 года был произведен 591 кабриолет.

Машину получила прозвище "Аденауэр" в честь Конрада Аденауэра, первого канцлера Федеративной Республики Германии в 1949-1963 годах использовал только машины этой модели.

Mercedes-Benz 300 делил с легендарным Mercedes-Benz 300 SL "Крыло чайки" двигатель, подвеску и другие комплектующие. Автомобиль, представленный на фестивале, был восстановлен в Днепре. На реставрацию было потрачено около двух лет и многие часы поиска оригинальных комплектующих в Европе и Северной Америке.

Dodge Dart

Приз зрительских симпатий по праву оказался во вместительном салоне ярко-красного Dodge Dart. Машина первого поколения предлагалась в трех комплектациях: базовая Seneca, средняя Pioneer и топовая Phoenix. На OldCarLand экспонировался Dart 1960 года выпуска в исполнении Pioneer.

Автомобиль оснащен 6-цилиндровым бензиновым мотором объемом 3,7 литра. Только за 1960 год на канадском заводе компании было произведено более 150 тысяч таких седанов.

Представленный на фестивале экземпляр уже более 10 лет находится в Украине. Последние пять лет его владелец занимался восстановлением машины, стараясь по максимуму использовать новые оригинальные комплектующие, которые он искал в США.