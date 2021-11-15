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Названо обязательное условие для справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, которые имеют временные или постоянные противопоказания к вакцинации против COVID-19. В Киевской ОГА назвали важное условие для этой справки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской ОГА.

Форма № 028-1/о заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с инструкциями к применению вакцин, решениями НТГЭИ и "Перечнем медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок".

Постоянные противопоказания могут быть только до прививки конкретной вакциной от COVID-19, как тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.

"В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний", - говорится в сообщении.

Раньше Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации.

Напомним, Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцинация