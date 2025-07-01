Названо найпоширеніші шкірні хвороби котів і собак влітку: ці симптоми не можна ігнорувати!

У теплу пору року шкіра домашніх улюбленців стає особливо вразливою: свербіж, почервоніння, лисини чи висип можуть свідчити про сезонні хвороби, які активізуються саме влітку. Ветеринари фіксують збільшення звернень із такими симптомами у собак і котів, і в більшості випадків це - не просто реакція на спеку.

Що саме провокує проблеми зі шкірою влітку та як уберегти улюбленця, розповідає ветеринар-дерматолог Галина Сидорова спеціально для РБК-Україна .

Чому влітку тварини частіше хворіють на дерматити та алергії

"Алергії можуть виникати сезонно у собак на цвітіння дерев і трави", - пояснює лікарка.

Найчастіше тварини реагують на вільху, ліщину, а також на трави, з якими контактують під час прогулянок.

"Часто у собак червоніє живіт і лапки після контакту з травою", - каже Сидорова.

Також небезпечні укуси комах - вони можуть спричинити місцеву алергічну реакцію, зокрема еозинофільний фурункульоз спинки носа, що трапляється переважно у собак.

Ще одна серйозна проблема - блошиний алергічний дерматит. Це реакція організму тварини на слину блохи, яка може викликати сильне свербіння та запалення. Такий стан часто загострюється влітку через активність паразитів.

"Блошиній алергічний дерматит теж може бути частіше в теплу пору року, це реакція на слину блохи, яка може наробити багато шкоди", - зазначає ветеринар.

Окрім алергій, улітку можуть загострюватись і аутоімунні захворювання, зокрема листоподібна пухирчатка. Ця рідкісна, але небезпечна хвороба може прогресувати під впливом активного ультрафіолету.

Як допомогти тварині при шкірних проблемах

При перших ознаках - свербежі, висипу, розчухах чи почервонінні - не варто зволікати. Своєчасне втручання допоможе уникнути ускладнень.

"Допомогти можуть препарати системні й місцеві: креми, лосьйони, шампуні. Це можуть бути гормональні засоби або антисептики - все залежить від конкретної проблеми", - радить Сидорова.

Що можуть зробити власники

Уникати прогулянок у високій траві під час активного цвітіння

Після прогулянки мити лапи або протирати живіт і лапки вологою серветкою

Обробляти тварину протипаразитарними засобами від бліх і кліщів

Не займатися самолікуванням, бо лише ветеринар може правильно поставити діагноз і призначити ефективне лікування.

Літні хвороби шкіри у собак і котів - не рідкість, але їх можна контролювати. Головне - уважність до змін у поведінці тварини, регулярна гігієна і своєчасна ветеринарна допомога.