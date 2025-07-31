Названо найменш токсичний алкоголь: це не вино!

Який алкогольний напій найменш токсичний і чому?

За словами гастроентеролога, найменш токсичним алкогольним напоєм є віскі. Секрет його "переваги" криється у процесі виробництва. Для віскі використовують спирт-дистилят, тоді як для більшості інших алкогольних напоїв - ректифікат.

Ректифікований спирт є більш очищеним, але саме дистиляція дозволяє зберегти певні домішки, які, за деякими теоріями, можуть бути менш агресивними для організму, ніж наслідки вживання ректифікату у великих кількостях.

При цьому експерт наголошує: навіть найменш токсичний алкоголь залишається алкоголем. Тому, якщо людина все ж вирішила випити, оптимальним вибором буде 20-30 грамів віскі. Це доза, яка спричиняє менше токсичне навантаження на печінку і дозволяє насолодитися напоєм без значного негативного впливу на організм.

Що кажуть наукові дослідження про вплив віскі?

Дослідження вказують, що помірне вживання віскі сприяє підвищенню рівня "корисного" холестерину та зниженню рівня фібриногену, який пов’язаний із запаленнями. Також у процесі витримки віскі утворюється антиоксидант - еллагова кислота (ellagic acid), - який має протипухлинні властивості

Однак навіть помірне споживання алкоголю зумовлює ризик: його етанол метаболізується в ацетальдегід, потужний канцероген, що підвищує ризик розвитку раку будь-якої частини тіла - від ротової порожнини до печінки та молочних залоз.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє: "немає безпечного порогу" для вживання алкоголю, і навіть низька доза вважається фактором ризику.

Окрім раку, алкоголь підвищує ймовірність серцево-судинних захворювань, порушень пам’яті, депресії, дисбалансу мозкових нейротрансмітерів і зменшує ефективність імунної системи. Уже з першої дози змінюється сон, знижується захист організму, запускаються процеси окисного стресу.

Важливо! По факту, віскі може бути визнано менш токсичним порівняно з іншими міцними напоями завдяки його чистій формі та низькому вмісту домішок. Але навіть він містить етанол, що метаболізується в канцероген ацетальдегід. Медики стверджують: найздоровіша опція - відмова від алкоголю або вкрай обмежене, свідоме споживання.