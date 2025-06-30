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Названо найгірший напій на сніданок, який шкодить кишечнику: і це не кава

Понеділок 30 червня 2025 12:33
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Названо найгірший напій на сніданок, який шкодить кишечнику: і це не кава Чим шкідливий апельсиновий сік зранку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Апельсиновий сік давно вважається символом здорового сніданку. Але виявляється, улюблений напій мільйонів може серйозно зашкодити роботі кишківника - особливо якщо вживати його натще.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Daily Express.

Як апельсиновий сік може нашкодити

Лікар Стівен Хегарті каже, що апельсиновий сік може зашкодити шлунку.

Незважаючи на те, що апельсиновий сік вважається здоровим початком дня, він містить багато цукру, часто більше, ніж деякі газовані напої. Це надмірне споживання цукру може завдати шкоди кишечнику, роблячи його подразненим.

До того ж такий напій може сприяти стрибкам рівня цукру в крові та дисбалансу кишечника при вживанні у великих кількостях.

"Спочатку це може дати вам заряд енергії, але часто призводить до спаду енергії пізніше, що впливає на ваш загальний настрій та самопочуття", - додав експерт.

Високий вміст цукру в апельсиновому соку не тільки порушує баланс кишечника, але й може порушити його делікатний мікробіом. Бактерії у кишечнику допомагають перетравлювати їжу та засвоювати поживні речовини, але їх порушення може призвести до здуття живота, дискомфорту та навіть вплинути на імунну систему.

Що краще пити зранку

Натомість Стівен пропонує замінити солодкий сік на щось легше для кишечника, наприклад, просту склянку теплої води з лимоном, що допомагає зволожити організм і пришвидшити травлення.

До того чай має м’який тонізуючий ефект та не подразнює шлунок. Тоді як каву найкраще пити через 30-60 хв після сніданку. На голодний шлунок може викликати печію або проблеми зі шлунком.

Також зранку обирайте цільні продукти, такі як каша, яйця або рослинні білки, такі як сочевиця чи квасоля. Ці варіанти не тільки корисні для кишечника, але й допомагають довше відчувати ситість, зменшуючи спокусу з’їсти солодкі закуски перед обідом.

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