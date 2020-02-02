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Названо имя убитого мужчины в центре Киева

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В центре Киева убили пластического хирурга Андрея Сотника

Пластического хирурга Андрея Сотника убили в центре Киева вечером, 2 февраля. Об этом сообщил его коллега Виктор Сысоенко в Facebook.

"В Киеве на ул. Саксаганского недалеко от цирка застрелен, по предварительной информации (заказное убийство), наш коллега, пластический хирург Андрей Сотник", - сообщил он.

Известно, что Сотнику было 43 года. Он кандидат медицинских наук, пластический и эстетический хирург, хирург кисти. Сотник руководил клиникой DMK Ukraine.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Киеве 2 февраля на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся.

В Киеве правоохранители разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину в центре города. В дежурную часть около 18:00 поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники. Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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