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Названо ім’я вбитого в Ізюмі бійця з синьо-жовтим браслетом, фото якого облетіло соцмережі

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Україна, Вівторок 20 вересня 2022 13:54
Названо ім’я вбитого в Ізюмі бійця з синьо-жовтим браслетом, фото якого облетіло соцмережі Фото: родина закатованого окупантами Сергія Сови (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі є фрагментом тіла українського військового з Нікополя Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Обласний інформаційний штаб Дніпропетровської області.

Він - 36-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова. У бійця залишилося двоє дітей.

"Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ - вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору", - йдеться в повідомленні.

Названо ім’я вбитого в Ізюмі бійця з синьо-жовтим браслетом, фото якого облетіло соцмережі

За даними Штаба, мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі.

Звірства росіян в Ізюмі Харківської області

Окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня.

Після деокупації міста у лісі виявили понад 400 могил. Там також знайшли катівню окупантів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська в Ізюмі повторили злочини, які раніше скоїли в Бучі.

Радник міністра оборони Олексій Копитько зазначив, що руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі Харківської області, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.

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