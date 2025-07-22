Названо ідеальний час доби, щоб тренування сприяли схудненню

Тренування дуже важливі для втрати ваги? як і харчування. Коли саме займатися спортом може бути ключовим фактором для отримання ще більшої користі.

В який час доби ідеально займатися фізичними вправами, розповідає РБК-Україна з посиланням на Marca.

Коли треба тренуватись для схуднення

За даними Американської кардіологічної асоціації (AHA), існує певний час доби, коли фізичні вправи є найбільш доцільними. Фахівці зазначають, що ідеальним часом буде ранок, а точніше - рано вранці. У цей час, якщо є така можливість, ви можете отримати кілька переваг, яких не буде, якщо ви тренуватиметеся вдень.

Чому ранкові тренування - це ідеальний вибір?

Ранкові тренування доступні не для всіх через робочий графік або повсякденні справи, але це дійсно ідеальний час для отримання численних переваг:

Підвищене спалювання калорій та схуднення

Ранкові фізичні вправи можуть значно збільшити спалювання калорій та сприяти втраті ваги. Це особливо помітно між сьомою та восьмою ранку - чудовий час для літа. У цей період організм перебуває в оптимальному метаболічному стані, що сприяє ефективнішому використанню жирових запасів.

Покращення настрою та значне зниження стресу

Ранкова фізична активність підвищує рівень енергії та значно покращує емоційний стан. Вона допомагає "прокинутися" організму та налаштуватися на позитивний лад.

Сприяє більшій прихильності до спортивної рутини

Тренування вранці допомагає встановити послідовну звичку, оскільки менша ймовірність, що інші справи або втома протягом дня перервуть це зобов'язання перед спортом. Ви просто "відпрацьовуєте" своє тренування і можете зосередитися на інших справах.

Як впровадити ранкову рутину: практичні поради

Може бути складно вписати ранкові тренування у свій графік, особливо якщо ви не звикли до фізичних навантажень у цей час доби. Щоб полегшити цей перехід, спробуйте наступне:

Налагодьте якісний сон

Встановіть режим, який гарантує достатній нічний сон, і намагайтеся прокидатися щодня в один і той же час, навіть у вихідні.

Готуйтеся з вечора

Залиште всю необхідну спортивну форму, взуття, пляшку для води та навіть закуску для сніданку готовими з вечора. Це зменшить зусилля вранці.

Легкий та поживний сніданок

Завжди снідайте, навіть якщо це легкий перекус. Організму потрібна їжа для сталої та якісної енергії.

Правильне зволоження

Зволоження є ключовим, особливо влітку. Пийте воду до, під час і після тренування.

Розминка та правильні вправи

Перед тренуванням добре розігрійтеся та обирайте правильні вправи, щоб уникнути травм. Слухайте своє тіло: якщо відчуваєте себе недобре, краще припинити або зменшити навантаження.

Винагороджуйте себе

Після тренування винагородіть себе чимось приємним (смачний сніданок, улюблений подкаст, кілька хвилин тиші). Це вкрай важливо для підтримки мотивації та перетворення спорту на улюблену рутину.