Названо дієту, яка допомагає швидко схудну: основні її недоліки

Що таке повільновуглеводна дієта

Повільновуглеводна дієта пропагує вживання повільно засвоюваних вуглеводів та уникнення білих крохмалистих вуглеводів, що сприятиме швидкій втраті ваги та покращенню життєвого тонусу й працездатності. Основою дієти є білки, бобові (такі як сочевиця) та овочі, включаючи ферментовані овочі, такі як кімчі.

Дієта ґрунтується на ідеї, що сильно оброблені вуглеводи швидко засвоюються, викликаючи різке підвищення рівня цукру в крові та залишаючи відчуття голоду.

З іншого боку, багаті на поживні речовини та клітковину повільні вуглеводи розщеплюються повільніше, тому у вас буде стабільніший рівень цукру в крові, і ви відчуватимете більше ситості після їжі.

Правила харчування

Повільновуглеводна дієта побудована навколо 4 основних правил.

Уникайте "білих" вуглеводів

Це включає білий хліб, рис, пластівці, картоплю, макарони, тортильї та смажену у паніровці їжу. Це також означає, що будь-які зернові культури виключаються.

Їжте одну й ту ж саму їжу кілька разів

Зосередьтеся на простоті, вживаючи обмежений асортимент страв, особливо на сніданок та обід. Страви мають базуватись на схвалених білках, бобових та овочах.

Уникайте калорійних напоїв

Окрім уникнення солодких напоїв, повільновуглеводна дієта рекомендує відмовитися також від фруктових соків та молока. Натомість варто пити воду, несолодкий чай та каву.

Робіть один вихідний на тиждень

У цей день ви можете їсти все, що забажаєте. Це допоможе впоратися з тягою до їжі та пришвидшити метаболізм.

Які продукти обирати

Повільновуглеводна дієта робить акцент на цільних продуктах з високим вмістом білка та клітковини. Ключові продукти включають:

білки: м’ясо, таке як курка, індичка, яловичина, баранина, риба, та яйця.

м’ясо, таке як курка, індичка, яловичина, баранина, риба, та яйця. бобові: сочевиця, чорна квасоля та нут

сочевиця, чорна квасоля та нут овочі: шпинат, капуста кале, броколі, цвітна капуста, спаржа, зелена квасоля та горошок тощо. Також дозволені ферментовані овочі, такі як кімчі та квашена капуста

шпинат, капуста кале, броколі, цвітна капуста, спаржа, зелена квасоля та горошок тощо. Також дозволені ферментовані овочі, такі як кімчі та квашена капуста жири: дозволені корисні жири, такі як оливкова олія, авокадо та горіхи, а також топлене масло ГХІ

Переваги дієти

Продукти, багаті на білок і клітковину, допомагають вам довше відчувати ситість, що полегшує харчування в межах потреб організму та контролює вагу.

Коли ви фізично задоволені їжею, це може зменшити бажання перекусити між прийомами їжі, що може підтримувати баланс калорій або допомогти вам досягти дефіциту калорій, необхідного для схуднення.

Повільновуглеводна дієта робить акцент на цільних, багатих на поживні речовини продуктах, які багаті на вітаміни, мінерали, антиоксиданти та інші речовини, що захищають здоров'я.

Основні недоліки

Оскільки вам дозволено їсти лише певні продукти, дієта може здаватися одноманітною, тому її важко дотримуватися довгостроково. У вас може виникати сильна тяга до заборонених продуктів, навіть якщо вони дозволені раз на тиждень.

Це може зробити план занадто складним для дотримання, що зробить його навряд чи здатним забезпечити стійкі результати.