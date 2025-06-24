Названо безпечну норму консервованого тунця: скільки баночок можна їсти

Консервований тунець є чудовим джерелом білка, Омега-3 жирних кислот, вітамінів та мінералів, але навколо нього точаться дискусії, головним чином через потенційний вміст ртуті.

Скільки можна їсти цього продукту без шкоди для здоров"я, пояснює РБК-Україна.

Чим корисний консервований тунець?

Високоякісний білок

Тунець є відмінним джерелом повного білка, необхідного для будівництва та відновлення тканин, підтримки м'язової маси та відчуття ситості.

Омега-3 жирні кислоти

Ці поліненасичені жири, особливо ейкозапентаєнова (EPA) та докозагексаєнова (DHA) кислоти, критично важливі для здоров'я серця та судин, функції мозку, зменшення запальних процесів в організмі та навіть покращення настрою.

Вітаміни та мінерали

Тунець містить вітамін D (важливий для кісток та імунітету), вітаміни групи В (особливо В12, необхідний для нервової системи та кровотворення), селен (потужний антиоксидант), магній та фосфор.

Зручність та доступність

Консервований тунець - це швидкий, простий та недорогий спосіб додати білок та корисні жири до вашого раціону, не вимагаючи приготування.

Ртуть у рибі - головна загроза

Основне занепокоєння щодо споживання тунця пов'язане з вмістом у ньому ртуті. Ртуть є природним елементом, але промислове забруднення збільшує її концентрацію в навколишньому середовищі. У водних екосистемах вона перетворюється на метилртуть – токсичну форму, яка накопичується в тканинах риб. Великі, довгоживучі хижі риби, такі як великі тунці, накопичують більше метилртуті, оскільки вони їдять менших риб, які вже містять ртуть.

Високі рівні метилртуті можуть бути токсичними для нервової системи, особливо для дітей, вагітних жінок та жінок, які годують груддю.

Який тунець обирати?

Існує кілька видів консервованого тунця, які відрізняються за вмістом ртуті:

Світлий тунець шматками (Chunk Light Tuna)

Зазвичай виготовляється з невеликих видів тунця, таких як скіпджек (смугастий тунець). Він має найнижчий вміст ртуті порівняно з іншими видами. Це найбільш рекомендований вибір для більшості людей.

Білий тунець (Albacore Tuna)

Виготовляється з довгоперого тунця, який більший за скіпджека. Він має вищий вміст Омега-3, але і значно вищий вміст ртуті.

Жовтоперий тунець (Yellowfin Tuna)

Часто продається як стейки, але також може бути консервованим. Вміст ртуті у ньому вищий, ніж у світлому тунці.

Великоокий тунець (Bigeye Tuna)

Цей вид має найвищий вміст ртуті і рідко зустрічається в консервованому вигляді, частіше продається свіжим або замороженим.

Рекомендовані норми споживання:

Залежно від виду тунця та індивідуальних особливостей, рекомендації щодо споживання різняться. Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) надають наступні рекомендації:

Для більшості дорослих:

Світлий тунець шматками (скіпджек)

Можна безпечно вживати до 2-3 порцій (170-250 грамів) на тиждень. Це найбільш безпечний варіант для регулярного споживання.

Білий тунець (альбакор)

Рекомендовано обмежити до 1 порції (близько 110-170 грамів) на тиждень через вищий вміст ртуті.

Для вагітних, жінок, що годують груддю, та маленьких дітей

Цим категоріям людей особливо важливо мінімізувати вплив ртуті.

Світлий тунець шматками (скіпджек)

Рекомендується до 2-3 порцій по 85-110 грамів на тиждень.

Білий тунець (альбакор)

Слід уникати або вживати дуже рідко, не більше 1 порції (близько 100 грамів) на місяць, і лише після консультації з лікарем.