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Название не разглашают: принц Чарльз получил первую дозу вакцины от COVID

Новина українською → Британия, Среда 10 февраля 2021 14:00
Название не разглашают: принц Чарльз получил первую дозу вакцины от COVID Фото: принц Чарльз и его жена (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Наследник британского престола принц Чарльз Уэльский получил первую дозу вакцины от коронавируса. Его жене, герцогине Корнуолльской Камилле Паркер Боулз, тоже сделали прививку.

Об этом сообщает ВВС.

Однако неизвестно, какую именно вакцину получили принц Чарльз и Камилла. Оба они входят в группу риска по коронавирусу, поскольку принцу сейчас 72 года, а супруге - 73.

Напомним, в конце марта 2020 года британский принц Чарльз выздоровел от коронавируса.

Отмечалось, что принц Чарльз провел семь дней на карантине в особняке в Шотландии после того, как у него был положительный тест и проявлялись легкие симптомы. При этом у его супруги герцогини Корнуолльской тест не выявил коронавирус, однако она все равно ушла на самоизоляцию.

Как писало РБК-Украина, о болезни принца Чарльза стало известно 25 марта.

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