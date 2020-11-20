Названа примерная стоимость вакцины Pfizer для ЕС

Европейский союз может заплатить более 10 млрд долларов, чтобы закупить для жителей ЕС несколько сотен миллионов доз вакцин от коронавируса производства Pfizer и BioNTech, а также CureVac. Цена одной дозы вакцины от коронавируса для ЕС будет меньше, чем для Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС, участвовавшего в переговорах.

По данным издания, цена одной дозы вакцины Pfizer-BioNTech для ЕС составит 18,34 доллара. При закупке 200 миллионов доз сумма сделки составит 3,7 млрд долларов, при закупке еще 100 млн доз сумма возрастет до 4,65 млрд долларов.

По данным источника, сделка на закупку вакцин включает в себя страховку для ЕС: блок получит компенсацию, если дозы вакцины будут проданы США.

Цена за дозу вакцины CureVac для ЕС составит 11,84 долларов для начальной поставки 225 миллионов доз вакцины.

Евросоюз заключил сделку с компанией на поставку 405 миллионов доз вакцины, из которых 180 миллионов доз можно будет заказать дополнительно.

По данным источника издания, компания обязалась начать поставки препарата к концу марта 2021 года. При этом пока не известна цена дополнительных доз вакцины. При цене 11,84 долларов за дозу вакцины ЕС может заплатить 4,8 млрд долларов за 405 миллионов доз.

Компания Pfizer заявила, что она и BioNTech используют многоуровневую формулу ценообразования, основанную на объеме и сроках поставки. Сделка в Европейским союзом сейчас является самым большим первоначальным заказом на эту вакцину.

Напомним, Biontech и Pfizer подали запрос о регистрации вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось об успешных испытаниях вакцины фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. Производитель уже пообещал цену ниже рыночной.