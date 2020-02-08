Названа причина столкновений в Казахстане

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По словам министра информации и общественного развития, сейчас проходят определенные следственные мероприятия

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что причиной столкновений и групповой драки на юге страны стал бытовой конфликт. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, сейчас проходят определенные следственные мероприятия.

"Это бытовой конфликт. Сейчас идут определенные следственные мероприятия, которые поминутно расскажут, что было, кто виноват, почему это произошло", - сказал он.

Также Абаев отметил, что режим чрезвычайной ситуации в регионе на данный момент не вводился.

По словам министра, существует вероятность, что число жертв может возрасти.

"Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость. Сейчас предприняты все меры для стабилизации положения", - добавил Абаев.

Напомним, ночью 8 февраля в Казахстане в ряде населенных пунктов Жамбылской области произошли столкновения. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий этого инцидента.

В результате инцидента погибли восемь человек, еще сорок получили ранения. Также полиция задержала 47 человек и изъяла два охотничьих ружья.