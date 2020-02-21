Названа причина отравления учеников колледжа в Тернополе

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Вспышка острой кишечной инфекции является вирусной этиологии

У 25 учащихся в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой обнаружили норовирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Как сообщается, вспышка острой кишечной инфекции является вирусной этиологии.

"Установлено, что вспышка острой кишечной инфекции является вирусной этиологии. При проведении лабораторных исследований биологического материала, отобранного от больных, обнаружены фрагменты РНК норовирусов. Количество больных детей из Збаража не увеличилась и составляет 25 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при облгосадминистрации заслушал ход ситуации и предоставила рекомендации руководителю учреждения по комплексу противоэпидемических мероприятий.

Эпидемическое расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой произошло массовое отравление студентов. Сначала было известно о 12 пострадавших, однако позже число выросло до 25.

Кроме того, в конце января в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировали 7 иностранных студентов медуниверситета.