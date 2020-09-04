Названа причина остановки тестирований на COVID-19 за оплату лабцентром Киева

Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)

Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает прием лиц, которые за оплату по собственному желанию хотят пройти обследование на коронавирус. Причиной этого стала перегруженность центра.

Об это в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, лица, которые самостоятельно хотят пройти обследование на COVID-19, смогут это сделать в частных лабораториях.

"В связи с перегруженностью лабораторным центром образцами он не будет проводить забор материалов за оплату, когда люди прибыли из-за границы, по собственному желанию. Когда перегрузка завершится, работу лабораторного центра будет восстановлено в полном объеме", - сказал Рубан.

Он добавил, что лабораторный центр продолжит проводить обследование всех больных, образцы которых доставляются из медучреждений Киева.

Напомним, сегодня Киевский городской лабораторный центр заявил, что прекращает проведение обследований на коронавирус частным лицам с 7 сентября.

По состоянию на 3 сентября, Киев и еще 16 областей не готовы для ослабления карантина, при этом в в столице более чем в два раза превышен показатель заболеваемости коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 2723 человека; при этом в Киеве подтвердили 319 новых случаев COVID-19, что является вторым худшим показателем среди всех регионов.