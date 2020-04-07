Названа причина ДТП с украинцами в Венгрии

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с украинцами в Венгрии произошло из-за того, что заснул водитель автобуса. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, местная полиция подтвердила, что водитель микроавтобуса не справился с управлением транспортного средства.

"Он съехал на обочину и перевернулся. Согласно полученной информации, ДТП произошло причине, что водитель заснул во время управления", - сообщил Погорельцев.

Напомним, по последним данным, в этом ДТП пострадали девять граждан Украины. Пятерых украинцев госпитализировали, у одного из них повреждения средней тяжести. При этом ожидается, что четверых пассажиров сегодня все-таки смогут забрать в Украину.

Отметим, в ДТП попал автобус, который должен был доставить украинцев на границу к месту эвакуации на контрольный пункт пропуска "Тиса".

До этого в марте в Словакии микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, в результате чего погибли двое украинцев.