Названа предварительная причина крушения самолета, в котором погиб Коби Брайант

Фото: Коби Брайант (facebook.com/Kobe)

Вертолет разбился под Лос-Анджелесом, когда из-за сильной облачности и тумана были отменены другие рейсы

По предварительный данным, авиакатастрофа, в результате которой погиб американский баскетболист Коби Брайант, произошла из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что вертолет разбился под Лос-Анджелесом, когда из-за сильной облачности и тумана были отменены другие рейсы.

"Синоптики прогнозировали значительную облачность и плохую видимость в районе происшествия на момент катастрофы, а очевидцы сообщали о густом тумане над холмами, где разбился самолет", - говорится в сообщении.

Некоторые СМИ сообщают, что вертолетом управлял пилот Ара Зобайян, который прошел необходимую подготовку для совершения полетов в условиях тумана.

По данным CNN, авиадиспетчеры дали пилоту особое разрешение на полет в условиях, не являющихся оптимальными. Издание также отмечает, что пилот попросил диспетчеров постоянно следить за полетом, однако его проинформировали, что он летит слишком низко.

На борту вертолета также находилась Алисса Алтобелли, игравшая в команде дочери Брайанта, и ее родители Джон и Кэри Алтобелли.

В результате катастрофы также погибла помощник тренера женской баскетбольной команды одной из частных школ округа Ориндж Кристина Маузер. На борту также находились Сара Честер и ее дочь Пэйтон.

Напомним, вертолет с Брайантом упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес. На борту было еще четыре человека, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста. Все они погибли. Позже в сети появилось видео с места крушения вертолета.