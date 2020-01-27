ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Названа предварительная причина крушения самолета, в котором погиб Коби Брайант

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 21:53
Названа предварительная причина крушения самолета, в котором погиб Коби Брайант
Фото: Коби Брайант (facebook.com/Kobe)

Вертолет разбился под Лос-Анджелесом, когда из-за сильной облачности и тумана были отменены другие рейсы

По предварительный данным, авиакатастрофа, в результате которой погиб американский баскетболист Коби Брайант, произошла из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что вертолет разбился под Лос-Анджелесом, когда из-за сильной облачности и тумана были отменены другие рейсы.

"Синоптики прогнозировали значительную облачность и плохую видимость в районе происшествия на момент катастрофы, а очевидцы сообщали о густом тумане над холмами, где разбился самолет", - говорится в сообщении.

Некоторые СМИ сообщают, что вертолетом управлял пилот Ара Зобайян, который прошел необходимую подготовку для совершения полетов в условиях тумана.

По данным CNN, авиадиспетчеры дали пилоту особое разрешение на полет в условиях, не являющихся оптимальными. Издание также отмечает, что пилот попросил диспетчеров постоянно следить за полетом, однако его проинформировали, что он летит слишком низко.

На борту вертолета также находилась Алисса Алтобелли, игравшая в команде дочери Брайанта, и ее родители Джон и Кэри Алтобелли.

В результате катастрофы также погибла помощник тренера женской баскетбольной команды одной из частных школ округа Ориндж Кристина Маузер. На борту также находились Сара Честер и ее дочь Пэйтон.

Напомним, вертолет с Брайантом упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес. На борту было еще четыре человека, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста. Все они погибли. Позже в сети появилось видео с места крушения вертолета.

Пожар в США: появились новые подробности Разбившийся самолет в Афганистане принадлежал ВВС США, - Пентагон
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь