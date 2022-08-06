Названа предварительная причина ДТП с польским автобусом в Хорватии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvp.info

Начальник дорожной полиции Хорватии Иосиф Матайя сообщил, что осмотр места аварии завершен, обломки автобуса изъяты, движение на автомагистрали восстановлено.

"Возможно, водитель заснул, что у него проблемы со здоровьем, но лучше оставить эти теории и дождаться результатов расследования, чтобы точно знать, как произошла авария" - добавил он.

В польском МИД пояснили, что на борту автобуса, который сегодня утром попал в аварию в Хорватии, находились 2 водителя и 42 паломники, в основном из Соколува, Конина и Єдльни. Автобус отправился вчера из Ченстоховы в Меджугорье. Паломничество организовано Управлением Братства св. Иосифа.