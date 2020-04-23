Названа одна из стран, в которой нет коронавируса

В Туркменистане нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом заявил вице-премьер, глава туркменского МИД Рашид Мередов, сообщает информационный портал Arzuw NEWS.

Мередов отметил, что страна ничего не скрывает и открыта.

"Если бы в Туркменистане был хотя бы один зарегистрированный случай, мы, в первую очередь, сказали бы об этом нашим международным партнерам, Всемирной организации здравоохранения" - заявил Мередов.

Глава МИД Туркменистана также заявил иностранным дипломатам о возможности посетить карантинный центр в Лебапском велаяте.

Напомним, коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира. Всего в мире 256 стран.

В частности, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 2 627 630. Суточный прирост составил 65 715 случаев. Больше всего заражений зафиксировано в США - 841 556, из которых 46 688 человек умерли.

Также в ВОЗ заявили, что коронавирус еще длительное время распространяться в мире.