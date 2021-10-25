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Названа область-лидер по заполненности COVID-отделений

Автор: Анастасия Рокитна

Стало известно, какая область лидирует по заполненности "ковидных" отделений. В Донецкой области занято уже 88,9% "ковидных" коек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Список областей со сложной ситуацией по заполненности "ковидных" отделений выглядит так:

  • Донецкая область - занято уже 88,9% коек (3357 человек госпитализированные с COVID-19),
  • Запорожская область - 83,1% (2547 человек),
  • Харьковская область - 76,1% (3731 человек).

В Кировоградской области самый низкий показатель заполненности "ковидных" отделений в Украине - 35,3% (282 человека).

Кроме того, в Донецкой области 88,3% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке. Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Запорожская область, где 83,3% больных нуждаются в кислородной поддержке, и Сумская (80,1%).

Напомним, в "красной" зоне карантина находится шесть областей, а в "желтой" - только четыре.

Стало известно, какие документы будут проверять в Украине во время карантина.

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