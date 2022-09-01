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Названа ключевая проблема Киева за время пребывания Кличко на посту мэра

Фото: при мэре Виталие Кличко многие проблемы Киева только усугубились (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко, Александр Мороз

За восемь лет на посту мэра Киева Виталию Кличко не удалось полноценно решить ни одну городскую проблему. Напротив, добавились новые.

Об этом говорится в статье "Темные времена. Как Киев деградирует при Кличко и причем здесь его окружение".

Как отмечается в статье, практически ни одна из проблем, которые достались Кличко от предшественников, за его правление, так и не была решена. Многие наоборот, только усугубились.

"Менеджмент города, по сути, свелся к двум направлениям: тушение регулярно возникающих в коммунальном хозяйстве "пожаров" и выставочные проекты, вроде стеклянного моста или парка "Наталка". Последними Кличко не устает гордиться, отбиваясь от любой критики - но общее качество жизни горожан от этого не улучшается", - говорится в статье.

Ключевой же проблемой Киева при мэре Кличко, по мнению журналистов, является отсутствие реальной стратегии развития.

Формализовать ее должен специальный документ, Генеральный план, принять который Кличко обещал уже давно, в 2019-ом даже был презентован его проект. Но документа до сих пор нет, зато есть постоянно растущие расходы на его разработку.

"Ближайшие несколько лет Киев будет застраиваться согласно 220 отдельным "детальным планам территорий", то есть совершенно хаотично. А незаконные или сомнительные стройки де-факто будут легализованы", - резюмируется в статье.

Напомним, согласно проведенному осенью прошлого года опросу группы "Рейтинг", Киев занял седьмое с конца место среди облцентров по индексу качества обслуживания и городских услуг.

В то же время, согласно опросу центра "Имидж-контроль", обнародованного перед российским вторжением, работу Кличко на должности оценили в 5,2 балла по десятибальной шкале.

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Виталий КличкоКиев