Названа главная проблема современных автомобилей: она находится в салоне и руках водителя

Новое исследование агентства J.D. Power демонстрирует, что подключение смартфонов к автомобилям является наиболее распространенной проблемой, на которую указывают владельцы транспортных средств в 2021 году.

Компания измерила количество проблем на 100 автомобилей в течение первых 90 дней владения. Согласно исследованию, каждая четвертая проблема, указанная владельцами новых автомобилей, относится к категории вопросов к информационно-развлекательной системе.

Кроме того, впервые с 2011 года, распознавание голоса больше не было главной проблемой, на которую ссылались владельцы автомобилей. Вместо этого основная жалоба в этом году была связана с подключением смартфонов к машинам через протоколы Android Auto и Apple CarPlay. С распространением поддержки этих протоколов проблема не только не уходит, но и усугубляется.

Это исследование J.D. Power в США проводит уже 35 лет. В 2021 году оно было сформировано на основании мнений 110 827 покупателей и арендаторов новых автомобилей 2021 года, опрошенных на раннем этапе их владения. Исследование состоит из 223 вопросов, сгруппированных по девяти категориям.