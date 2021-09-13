ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Названа главная проблема современных автомобилей: она находится в салоне и руках водителя

Новина українською →
Понедельник 13 сентября 2021 16:02
Названа главная проблема современных автомобилей: она находится в салоне и руках водителя Фото: интерьер Tesla (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Агентство J.D. Power опросило автомобилистов США и выяснило самую распространенную проблему, с которой сталкиваются почти все владельцы новых автомобилей. Как оказалось, это смартфон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство J.D. Power.

Новое исследование агентства J.D. Power демонстрирует, что подключение смартфонов к автомобилям является наиболее распространенной проблемой, на которую указывают владельцы транспортных средств в 2021 году.

Компания измерила количество проблем на 100 автомобилей в течение первых 90 дней владения. Согласно исследованию, каждая четвертая проблема, указанная владельцами новых автомобилей, относится к категории вопросов к информационно-развлекательной системе.

Кроме того, впервые с 2011 года, распознавание голоса больше не было главной проблемой, на которую ссылались владельцы автомобилей. Вместо этого основная жалоба в этом году была связана с подключением смартфонов к машинам через протоколы Android Auto и Apple CarPlay. С распространением поддержки этих протоколов проблема не только не уходит, но и усугубляется.

Это исследование J.D. Power в США проводит уже 35 лет. В 2021 году оно было сформировано на основании мнений 110 827 покупателей и арендаторов новых автомобилей 2021 года, опрошенных на раннем этапе их владения. Исследование состоит из 223 вопросов, сгруппированных по девяти категориям.

Ранее мы писали, что Италия хочет сохранить выпуск суперкаров с ДВС. Компания Porsche, напротив, выступает за полный переход на электротягу.

Также сообщалось, что представлен новый Subaru WRX. Новинка окончательно отпочковалась от модели Impreza - ее упоминания давно нет в названии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
NEWS
Грозит ли Киеву локдаун: какая ситуация с COVID в столице
Грозит ли Киеву локдаун: какая ситуация с COVID в столице
DAILY
Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется