Названа главная группа риска коронавируса в Украине

Большинство умерших от коронавируса в Украине страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.

Сообщается, что среди всех умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля зараженных старше 50 лет составляет 87%

Из 1319 подтвержденных случаев - 95 детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Заболевшие в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.

Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин - 60-69 лет. Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

74% - сердечно-сосудистые заболевания;

40% - сахарный диабет

7,5% - новообразования

7,5% - заболевания почек

11% - заболевания легких;

4% - ожирение;

26% - совмещенные заболевания.

Все 38 человек умерли в больницах.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какие случаи COVID-19 попадают под бесплатное лечение. В частности, за государственные средства лечат только пациентов, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.