Назван влияющий на появление новых штаммов коронавируса фактор

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал фактор, который влияет на появление новых штаммов COVID-19. Это неравенство в распределении вакцин против коронавируса в разных странах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу Гутерриша.
Неравенство в распределении вакцин ведет к продолжению экономического спада, сообщил он.
"Неравенство в распределении вакцин позволяет вариантам COVID-19 развиваться и разрастаться, обрекая мир на большее количество смертей и продлевая экономический спад", - написал он.
По его словам, если мир не будет придерживаться скоординированного и равного подхода, то устойчивого сокращения числа случаев инфицирования не удастся добиться ни в одном государстве.
Напомним, в ВОЗ дали прогноз, когда мир выйдет из пандемии коронавируса.