"Назвала повним ідіотом": Фіцо поскаржився, що його насварила глава Єврокомісії

За словами словацького прем'єра, він обговорив з Трампом тарифи, які президент США планує запровадити щодо Європи. За це Урсула фон дер Ляєн пів години сварила його, називаючи "повним ідіотом".

"Сьогодні я розмовляв телефоном із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми обговорили дві теми. Перша - мита, які були запроваджені проти нас. Вона жахливо мене насварила: "Роберте, що ти накоїв? З якого дива ти вів такі переговори з Трампом? Ти нормальний?". Вона сварила мене пів години, казала, що я повний ідіот", - розповів Фіцо.