"Назвала повним ідіотом": Фіцо поскаржився, що його насварила глава Єврокомісії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо назвала його "повним ідіотом" через переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Про це розповів словацький прем'єр під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ta3.