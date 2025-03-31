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"Назвала повним ідіотом": Фіцо поскаржився, що його насварила глава Єврокомісії

Понеділок 31 березня 2025 17:50
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"Назвала повним ідіотом": Фіцо поскаржився, що його насварила глава Єврокомісії Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо назвала його "повним ідіотом" через переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Про це розповів словацький прем'єр під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ta3.

За словами словацького прем'єра, він обговорив з Трампом тарифи, які президент США планує запровадити щодо Європи. За це Урсула фон дер Ляєн пів години сварила його, називаючи "повним ідіотом".

"Сьогодні я розмовляв телефоном із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми обговорили дві теми. Перша - мита, які були запроваджені проти нас. Вона жахливо мене насварила: "Роберте, що ти накоїв? З якого дива ти вів такі переговори з Трампом? Ти нормальний?". Вона сварила мене пів години, казала, що я повний ідіот", - розповів Фіцо.

Трамп погрожує ввести мита проти ЄС

Нагадаємо, у лютому президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 25% мита проти Європейського Союзу. Американський лідер заявив, що об'єднання 27 країн було "створено, щоб грабувати Сполучені Штати".

Також Трамп підвищив тарифи на імпорт сталі та алюмінію до фіксованих 25% до США зі всіх країн світу без винятків.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що ЄС вже готується завдати відповідного удару у відповідь на запровадження нових мит адміністрацією Трампа, які набудуть чинності 2 квітня. Брюссель розглядає можливість застосування "повного арсеналу" заходів, включаючи обмеження доступу американських компаній до європейського ринку та державних тендерів.

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