Назначена новая дата отмененного из-за коронавируса боя украинского боксера

Украинский боксер Виктор Постол проведет бой против чемпиона мира по версиям WBC и WBO в полусреднем весе Хосе Карлоса Рамиреса 9 мая во Фресно (Калифорния, США). Об этом сообщает ESPN.

Поединок станет главным событием вечера бокса.

Напомним, изначально поединок Рамиреса и Постола должен был состояться 1 февраля в Хайкоу, Китай, но был отменен из эпидемии коронавируса.

Постол был обладателем пояса WBC в первом полусреднем весе в период 2015-16 годов. В поединке за вакантный титул в октябре 2015 году он победил аргентинца Лукаса Мартина Матиссе, но в следующем бою Постол проиграл титул американцу Терренс Кроуфорд.

В последнем бою в конце апреля 2019 Виктор единогласным решением судей победил Мохаммеда Мимуна. После победы над французом Постол стал официальным претендентом на титул WBC в полусреднем весе.

Рамирес провел прошлый поединок в июле и техническим нокаутом одолел соотечественника Морица Хукера. Для него это будет первая защита обоих поясов.