Назначена дата суда над подозреваемыми в убийстве словацкого журналиста

Четверо подозреваемых в убийстве словацкого журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты предстанут перед судом в январе после того, как в четверг судьи постановили, что для начала судебного процесса достаточно доказательств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По версии следствия, предприниматель Мариан Кочнер, о мошеннечестве которого писал журналист, является заказчиком убийства.

На слушаниях в четверг в Специальном уголовном суде недалеко от Братиславы охранники в балаклавах и с автоматами привели обвиняемых в наручниках в зал суда.

Прокурор и все обвиняемые, в том числе двое мужчин, которые предположительно совершили убийство, и женщина, обвиняемая в посредничестве, ответили отрицательно, когда судья спросил, хотят ли признать вину для того, чтобы им смягчили приговор. Они отрицают вину.

Судьи постановили, что основной процесс начнется 13 января. Решение было принято не смотря на заявление защиты о недостающем количестве доказательств.

Как изветсно Яна Кучака и его невесту убили в феврале 2018 года. Им было по 27 лет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 октября прошлого года суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве словацкого журналиста Кучака.

В Словакии после убийства журналиста Яна Кучака партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициировала досрочные выборы. Отметим, что секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве. Ранее министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.