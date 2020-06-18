Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест и в настоящее время находится на самоизоляции.

Об этом говорится в сообщении на его официальном сайте.

Сообщается, что в настоящее время Назарбаев находится на самоизоляции.

"К сожалению, последний тест Елбасы (лидер нации, - ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Назарбаев добровольно ушел в отставку весной 2019 года. Политик неизменно возглавлял Казахстан без малого тридцать лет - с июня 1989 года. Это рекорд пребывания при власти на всем постсоветском пространстве.

Напомним, на прошлой неделе коронавирусом заразилась жена президента Украины Елена Зеленская, на начальной стадии болезнь протекала бессимптомно.

Однако уже 16 июня ее госпитализировали с двусторонней пневмонией, сам Владимир Зеленский находится на самоизоляции и ежедневно проходит тестирование на коронавирус.