UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найуразливіші - діти. МОЗ попередило українців про небезпечну хворобу

Фото: МОЗ попередило про українців про небезпеку поліомієліту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Поліомієліт є однієї з небезпечних хвороб, яке уражає нервову систему. Найуразливішими до нього є діти до п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я у у Facebook.

Поліомієліт - це захворювання, спричиняє поліовірус. Він вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків.

МОЗ зазначає, що у жовтні 2021 року в Україні зафіксували випадок поліомієліту у Рівненській області, а у січні 2022-го - випадок гострого в’ялого паралічу діагностували у дитини з Закарпаття.

Діти до п'яти років є найуразливішими до поліомієліту. Ліків проти цієї хвороби немає, а найдієвішим захистом є вакцинація.

Для захисту проти вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин:

  • інактивовану (ІПВ), що вводиться у вигляді ін’єкцій;
  • оральну (ОПВ), яку дають у вигляді крапель у рот. Краплі формують імунітет у кишківнику дитини, тим самим зупиняють поширення інфекції.

Кожна дитина до 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліо. Щеплення роблять у 2 та 4 місяці, потім у 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років. Вакцинація забезпечує захист на все життя. Щеплення є безкоштовними для українців.

Нагадаємо, раніше МОЗ попередило про збільшення кількості хворих на кашлюк. Ця хвороба також є небезпечною та дуже заразною, особливо для дітей.

Крім того, українців попередили про небезпеку кору. Як відомо, захистом проти цієї хвороби також є вакцина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаМінстерство охорони здоров'я України