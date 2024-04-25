Найуразливіші - діти. МОЗ попередило українців про небезпечну хворобу

Поліомієліт - це захворювання, спричиняє поліовірус. Він вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків.

МОЗ зазначає, що у жовтні 2021 року в Україні зафіксували випадок поліомієліту у Рівненській області, а у січні 2022-го - випадок гострого в’ялого паралічу діагностували у дитини з Закарпаття.

Діти до п'яти років є найуразливішими до поліомієліту. Ліків проти цієї хвороби немає, а найдієвішим захистом є вакцинація.

Для захисту проти вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин:

інактивовану (ІПВ), що вводиться у вигляді ін’єкцій;

оральну (ОПВ), яку дають у вигляді крапель у рот. Краплі формують імунітет у кишківнику дитини, тим самим зупиняють поширення інфекції.

Кожна дитина до 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліо. Щеплення роблять у 2 та 4 місяці, потім у 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років. Вакцинація забезпечує захист на все життя. Щеплення є безкоштовними для українців.