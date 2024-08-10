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Найсмертельніший з жовтня 2022 року. Названі втрати в Україні серед цивільних у липні

Фото: в ООН липень 2024 року назвали найсмертельнішим з жовтня 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Липень 2024 року став найсмертельнішим з жовтня 2022 року за кількістю жертв серед цивільного населення через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ООН.

Обстріл РФ по Україні

8 липня російські війська масовано атакували Україну. Тільки в Києві в результаті атаки РФ 8 липня загинуло 33 людини, удар припав, зокрема, на дитячу лікарню "Охматдит".

Як писало РБК-Україна, вперше за довгий час атаки РФ по Україні 8 липня відбулися вдень, мали хвилеподібний характер, а в результаті прильотів загинули люди не тільки в Києві, а й у Дніпрі, Кривому Розі та Донецькій області.

Під час атаки РФ запустила по Україн 38 ракет різних типів, 30 з яких збила ППО. Українським військовим вдалося, зокрема, збити одну ракету "Кинджал" та три "Іскандери".

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