Наймасовіша страта. Окупанти розстріляли 16 українських полонених на Покровському напрямку

В Офісі генпрокурора звернули увагу, що сьогодні, 1 жовтня, в мережі з'явилася інформація про можливий розстріл 16 українських військових російськими окупантами. За непідтвердженими даними, воєнний злочин росіян стався в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району.

"На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті в полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувалися в шеренгу, окупанти навмисне відкрили по них вогонь на ураження", - зазначають правоохоронці.

Після цього окупанти добили впритул тих поранених, які подавали ознаки життя.

Такі дії порушують Женевські конвенції та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

"Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та тортури полонених - не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва", - зазначив генпрокурор Андрій Костін.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке пов'язане з умисним убивством.

Наразі правоохоронці перевіряють опубліковане відео. Також розпочато слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину.

У свою чергу Лубінець зазначив, що вже надіслав листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста з приводу такого злочину росіян.

"Системність злочинів над українськими військовополоненими має бути припинена, а ті, хто це робив - понести відповідальність", - додав він.