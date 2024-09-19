Найкраща профілактика - щеплення. Лікарі пояснили, кому та коли варто вакцинуватись від грипу

На дворі вже осінь, а це означає, що сезон простуд та нежиті розпочався. Так склалось, що саме восени фіксується найбільша кількість звернень щодо простудних захворювань, і саме в цей період можна пропустити таке тяжке захворювання як грип.
Докладніше про те, як розпізнати грип та уберегтись від хвороби, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.
Варто зауважити, що грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми ГРВІ вимагають особливої уваги.
раптовий початок,
головний біль,
ломота у м’язах і суглобах,
біль у горлі,
підвищення температури тіла до 38°C і більше,
кашель.
Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу.
Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом - коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів - це, в середньому, 7 днів.
мити руки з милом та користуватися антисептиком,
уникати тісних людних місць,
провітрювати житло та офіс,
використовувати зволожувач повітря - через пересушену слизову вірусам легше проникнути в організм,
наскільки це можливо в українських реаліях, спати вдосталь, щоб почуватися бадьорими,
харчуватися збалансовано,
бути фізично активними,
вакцинуватися від грипу.
Пам’ятайте, вакцина проти грипу не захищає від COVID-19 і не гарантує 100% захисту від грипу. Але вона значно зменшує ризик захворіти, і навіть якщо це станеться, то завдяки щепленню хвороба мине без тяжких ускладнень і госпіталізації.
Вакцина від грипу належить до рекомендованих і не входить до національного календаря щеплень, але її можна придбати в аптеці та зробити щеплення у свого сімейного лікаря.
При підготовці публікації використовувалась інформація Національної служби здоров'я України та Міністерства охорони здоров'я.
Зауважимо також, що не можна лікувати застуду і грип антибіотиками. Дану групу лікарських препаратів можна використовувати лише за призначенням лікаря. РБК-Україна нещодавно писало про те, коли дійсно варто вживати антибіотики, а що просто міф.
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