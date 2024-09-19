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Найкраща профілактика - щеплення. Лікарі пояснили, кому та коли варто вакцинуватись від грипу

Фото: симптоми та профілактика грипу (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

На дворі вже осінь, а це означає, що сезон простуд та нежиті розпочався. Так склалось, що саме восени фіксується найбільша кількість звернень щодо простудних захворювань, і саме в цей період можна пропустити таке тяжке захворювання як грип.

Докладніше про те, як розпізнати грип та уберегтись від хвороби, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

Грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Варто зауважити, що грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми ГРВІ вимагають особливої уваги.

Ознаками грипу є:

  • раптовий початок,

  • головний біль,

  • ломота у м’язах і суглобах,

  • біль у горлі,

  • підвищення температури тіла до 38°C і більше,

  • кашель.

Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу.

Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом - коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів - це, в середньому, 7 днів.

Як уберегтись від зараження:

  • мити руки з милом та користуватися антисептиком,

  • уникати тісних людних місць,

  • провітрювати житло та офіс,

  • використовувати зволожувач повітря - через пересушену слизову вірусам легше проникнути в організм,

  • наскільки це можливо в українських реаліях, спати вдосталь, щоб почуватися бадьорими,

  • харчуватися збалансовано,

  • бути фізично активними,

  • вакцинуватися від грипу.

Пам’ятайте, вакцина проти грипу не захищає від COVID-19 і не гарантує 100% захисту від грипу. Але вона значно зменшує ризик захворіти, і навіть якщо це станеться, то завдяки щепленню хвороба мине без тяжких ускладнень і госпіталізації.

Хто має вакцинуватися насамперед:

  • медики, які контактують із пацієнтами та мають високий ризик заразитися,
  • люди з хронічними хворобами, які мають високий ризик ускладнень,
  • люди з ВІЛ,
  • люди з первинними імунодефіцитами,
  • люди похилого віку,
  • вагітні,
  • люди, які працюють у великих колективах.

Вакцина від грипу належить до рекомендованих і не входить до національного календаря щеплень, але її можна придбати в аптеці та зробити щеплення у свого сімейного лікаря. 

При підготовці публікації використовувалась інформація Національної служби здоров'я України та Міністерства охорони здоров'я.

Зауважимо також, що не можна лікувати застуду і грип антибіотиками. Дану групу лікарських препаратів можна використовувати лише за призначенням лікаря. РБК-Україна нещодавно писало про те, коли дійсно варто вживати антибіотики, а що просто міф.

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