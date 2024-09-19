Найкраща профілактика - щеплення. Лікарі пояснили, кому та коли варто вакцинуватись від грипу

На дворі вже осінь, а це означає, що сезон простуд та нежиті розпочався. Так склалось, що саме восени фіксується найбільша кількість звернень щодо простудних захворювань, і саме в цей період можна пропустити таке тяжке захворювання як грип.

Докладніше про те, як розпізнати грип та уберегтись від хвороби, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Варто зауважити, що грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми ГРВІ вимагають особливої уваги.

Ознаками грипу є:

раптовий початок,

головний біль,

ломота у м’язах і суглобах,

біль у горлі,

підвищення температури тіла до 38°C і більше,

кашель.

Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу.

Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом - коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів - це, в середньому, 7 днів.

Як уберегтись від зараження:

мити руки з милом та користуватися антисептиком,

уникати тісних людних місць,

провітрювати житло та офіс,

використовувати зволожувач повітря - через пересушену слизову вірусам легше проникнути в організм,

наскільки це можливо в українських реаліях, спати вдосталь, щоб почуватися бадьорими,

харчуватися збалансовано,

бути фізично активними,

вакцинуватися від грипу.

Пам’ятайте, вакцина проти грипу не захищає від COVID-19 і не гарантує 100% захисту від грипу. Але вона значно зменшує ризик захворіти, і навіть якщо це станеться, то завдяки щепленню хвороба мине без тяжких ускладнень і госпіталізації.

Хто має вакцинуватися насамперед:

медики, які контактують із пацієнтами та мають високий ризик заразитися,

люди з хронічними хворобами, які мають високий ризик ускладнень,

люди з ВІЛ,

люди з первинними імунодефіцитами,

люди похилого віку,

вагітні,

люди, які працюють у великих колективах.

Вакцина від грипу належить до рекомендованих і не входить до національного календаря щеплень, але її можна придбати в аптеці та зробити щеплення у свого сімейного лікаря.