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Найкраща білкова страва на обід, який сприяє схудненню

Понеділок 21 липня 2025 11:53
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Найкраща білкова страва на обід, який сприяє схудненню Рецепт сендвіча з високим вмістом білка, який сприяє схудненню (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Смачний сендвіч з куркою є одним із найкращих варіантів білкового обіду. Він забезпечує понад 40 грамів білка, сприяє ситості, підтримує м’язову масу та не перевантажує організм зайвими калоріями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.

Чим корисний сендвіч

Сендвіч з куркою та овочами забезпечує енергією та дає довше відчуття ситості. Смачні інгредієнти, такі як грецький йогурт та в'ялені помідори, роблять цей здоровий обід ситним.

Дієтолог Крісті Вілсон розповіла, що страва багата на білок. Вона забезпечує понад 40 грамів завдяки курці та грецькому йогурту. Білок допомагає відчувати ситість і задоволення ще довго після того, як ми поїли.

Дієти з високим вмістом білка, як виявилося, збільшують відчуття ситості та енергії, одночасно сприяючи схудненню.

Цільнозерновий хліб забезпечує різноманітні поживні речовини, включаючи клітковину, яка корисна для здоров'я та підвищує відчуття ситості.

Як приготувати

Інгредієнти (на 1 порцію):

  • 2 скибки цільнозернового хліба
  • 100 г відвареного курячого філе (можна порізати скибочками або розібрати на волокна)
  • жменя руколи
  • 1-2 ч. л діжонської гірчиці
  • 2 ст. л густого грецького йогурту
  • сіль і перець - за смаком
  • кілька скибочок огірка, помідора або авокадо

У невеликій мисці змішайте грецький йогурт із діжонською гірчицею. Додайте дрібку солі та чорного перцю. Один або обидва шматки хліба намастіть соусом.

На один шматок хліба викладіть куряче філе, зверху - руколу та інші овочі.

Накрийте другим шматком хліба, злегка притисніть.

За бажанням можна підсмажити на сухій сковороді або в грилі 1-2 хвилини з кожного боку, щоб хліб став хрустким.

Найкраща білкова страва на обід, який сприяє схудненнюНайкраща білкова страва на обід, який сприяє схудненнюРецепт сендвіча з куркою (фото: eatingwell.com)

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