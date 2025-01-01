Наїзд авто на натовп у Новому Орлеані: мер назвала інцидент терактом

У Новому Орлеані (США) автомобіль влетів у натовп людей під час святкування Нового року. Місцева влада припускає, що це був теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і ABC News .

"Ми знаємо, що місто Новий Орлеан постраждало від терористичної атаки", - заявила мер Нового Орлеана Латоя Кантрелл.

Вона уточнила, що розслідування трагедії триває.

Водночас, як пише CNN, один із представників Федерального бюро розслідувань заявив журналістам, що інцидент - "не терористична подія".

Уже після цього стало відомо, що агенти ФБР перевіряють на місці інциденту знайдені саморобні вибухові пристрої.

"Були знайдені саморобні вибухові пристрої, і ми працюємо над тим, щоб підтвердити, чи є цей пристрій працездатним, чи ні", - розповіла Алетея Дункан, помічник спеціального агента, відповідального за відділення ФБР у Новому Орлеані.

Вона також не уточнила, скільки саме саморобних вибухових пристроїв було знайдено.

Водія застрелили

За інформацією ABC News, представники поліції розповіли, що коли водій білого пікапа намагався збивати людей, він ще й стріляв з пістолета. Але після того, як зловмисник вийшов з машини, його застрелили.