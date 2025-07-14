Найефективніший спосіб не обгоріти на сонці: і це не крем

Як захистити шкіру від впливу сонця?

За даними Cancer Research UK, до 90% випадків меланоми - найсерйознішого типу раку шкіри у Великій Британії можна було б запобігти, дотримуючись правил безпеки на сонці та відмовляючись від соляріїв. Благодійна організація застерігає, що неможливо оцінити ступінь можливого пошкодження шкіри лише за температурою повітря, оскільки шкідливі УФ-промені є інфрачервоними.

Вони зазначили, що ці промені можуть бути достатньо сильними, щоб спричинити пошкодження з середини березня до середини жовтня у Великій Британії, і порадили використовувати захист, якщо УФ-індекс становить 3 або вище.

Дерматолог Рейчел Ебботт, яка спеціалізується на раку шкіри в Університетській раді з питань охорони здоров'я Кардіффа та Вейла, розкрила найкращі способи захисту від сонця.

Всупереч поширеній думці, вона пояснила, що сонцезахисний крем насправді є "останнім засобом" для тих ділянок, які неможливо прикрити одягом, капелюхами та сонцезахисними окулярами.

Доктор Ебботт заявила, що тінь є "найефективнішим" захистом, і вона завжди має бути першим варіантом, за яким йдуть захисний одяг, капелюхи та сонцезахисні окуляри, а сонцезахисний крем - це лише завершальний штрих.

Благодійна організація з догляду за онкологічними хворими Macmillan рекомендує використовувати сонцезахисний крем із сонцезахисним фактором (SPF) 50, або принаймні 30, і регулярно повторно наносити його.

Медики радять людям звертатися до лікаря, якщо вони помічають будь-які симптоми, зокрема нову або змінену родимку чи пляму, виразку, яка не загоюється, або зміни, такі як темна ділянка чи лінія під нігтем, що не спричинена травмою.