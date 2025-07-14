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Найефективніший спосіб не обгоріти на сонці: і це не крем

Понеділок 14 липня 2025 11:21
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Найефективніший спосіб не обгоріти на сонці: і це не крем Фото: Як уникнути сонячних опіків (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Дерматолог, що спеціалізується на раку шкіри, наголосила на надзвичайній важливості захисту від сонця. Адже сонячні опіки значно підвищують ризик розвитку раку шкіри.

Як саме захистити шкіру, коли на вулиці більше 40 градусів, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Express.

Як захистити шкіру від впливу сонця?

За даними Cancer Research UK, до 90% випадків меланоми - найсерйознішого типу раку шкіри у Великій Британії можна було б запобігти, дотримуючись правил безпеки на сонці та відмовляючись від соляріїв. Благодійна організація застерігає, що неможливо оцінити ступінь можливого пошкодження шкіри лише за температурою повітря, оскільки шкідливі УФ-промені є інфрачервоними.

Вони зазначили, що ці промені можуть бути достатньо сильними, щоб спричинити пошкодження з середини березня до середини жовтня у Великій Британії, і порадили використовувати захист, якщо УФ-індекс становить 3 або вище.

Дерматолог Рейчел Ебботт, яка спеціалізується на раку шкіри в Університетській раді з питань охорони здоров'я Кардіффа та Вейла, розкрила найкращі способи захисту від сонця.

Всупереч поширеній думці, вона пояснила, що сонцезахисний крем насправді є "останнім засобом" для тих ділянок, які неможливо прикрити одягом, капелюхами та сонцезахисними окулярами.

Доктор Ебботт заявила, що тінь є "найефективнішим" захистом, і вона завжди має бути першим варіантом, за яким йдуть захисний одяг, капелюхи та сонцезахисні окуляри, а сонцезахисний крем - це лише завершальний штрих.

Благодійна організація з догляду за онкологічними хворими Macmillan рекомендує використовувати сонцезахисний крем із сонцезахисним фактором (SPF) 50, або принаймні 30, і регулярно повторно наносити його.

Медики радять людям звертатися до лікаря, якщо вони помічають будь-які симптоми, зокрема нову або змінену родимку чи пляму, виразку, яка не загоюється, або зміни, такі як темна ділянка чи лінія під нігтем, що не спричинена травмою.

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