Найдовше затемнення за останні роки: все, що потрібно знати про "Кривавий Місяць"

У 2025 році, на нас чекає справжнє небесне видовище - повне місячне затемнення, яке обіцяє бути надзвичайно ефектним. Майже 60% населення світу матимуть унікальну нагоду спостерігати його від початку до кінця!

Коли у 2025 році відбудеться повне місячне затемнення та чи зможуть його побачити жителі України, розповідає РБК-Україна з посиланням на IFL Science.

Коли відбудеться місячне затемнення

Наближається затемнення "Кривавого Місяця", і це буде друге повне місячне затемнення у 2025 році після того, що відбулося в березні. Цього разу Місяць "зануриться" в тінь Землі в ніч з 7 на 8 вересня.

Що таке повне місячне затемнення і чому його називають "Кривавим Місяцем"?

Повне місячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються в такий спосіб, що наша планета повністю перекриває прямі сонячні промені, які зазвичай освітлюють Місяць.

У цей момент Місяць не просто темніє, а часто набуває моторошно красивого червонувато-помаранчевого відтінку. Саме через цей ефект його й прозвали "Кривавим Місяцем".

Цей дивовижний колір виникає завдяки сонячному світлу, що фільтрується крізь атмосферу Землі. Вона розсіює синє світло і заломлює червоні хвилі до поверхні Місяця, створюючи це унікальне сяйво.

Цікаво, що місячне затемнення є своєрідною протилежністю сонячного затемнення, коли Місяць стає між Сонцем і Землею.

Найдовше затемнення з 2022 року - коли та де спостерігати?

Вересневе затемнення 2025 року стане найдовшим з 2022 року. За даними науковців, небесне явище триватиме 5 годин 27 хвилин, а період повного затемнення, коли Місяць буде повністю затемнений, триватиме приблизно 1 годину 22 хвилини.

Де буде видно затемнення?

Повне затемнення від початку до кінця зможуть спостерігати мешканці більшої частини Азії, деяких районів Східної Африки та Західної Австралії.

Часткові фази видовища (за умови ясного неба) побачать жителі решти Африки, Австралії та більшої частини Європи.

Загалом, майже 60% населення світу зможе побачити повне затемнення, а до 87% стануть свідками принаймні його частини.

Чи зможуть затемнення побачити українці?

Для українців це затемнення буде частково видимим. Місяць зійде вже в процесі затемнення, тому ми зможемо спостерігати його вже в червонуватому відтінку.

Початок затемнення (за київським часом): приблизно о 19:00 - 19:30 7 вересня.

Максимальна фаза затемнення (коли Місяць буде найбільш "кривавим"): очікується близько 20:00 - 20:30 7 вересня.

Кінець затемнення: Місяць поступово виходитиме з тіні та півтіні Землі до пізнього вечора 7 вересня.

Щоб мати найкращі шанси побачити це видовище, шукайте відкрите місце з чітким видом на східний горизонт, адже Місяць буде низько над ним.