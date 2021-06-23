UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Найдено тело пропавшего на Киевском водохранилище ребенка после двух дней поиска, еще ищут отца

Автор: Анастасия Рокитна

Спасатели 22 июня нашли тело пропавшего на Киевском водохранилище ребенка. Двух детей вместе с папой искали с 20 июня, отца еще ищут.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вблизи с. Козаровичи Вышгородского района местным населением из воды подняли тело ребенка (2011 года рождения), который 20 июня исчез вблизи с. Лебедевка во время отдыха на Киевском водохранилище.

К поисковым работам привлекались 11 человек (из них 4 водолаза) и 4 единицы техники.

По информации спасателей, еще один ребенок 2017 года рождения, который был спасен местным населением, умер в карете скорой медицинской помощи.

По состоянию на 7:00 23 июня судьба отца детей неизвестна, поисковые работы продолжаются.

Отметим, в Украине утонули 40 человек за три выходных.

Читайте РБК-Украина в Google News
водохранилищепоиск