Найдено тело одного из пропавших на Киевском море рыбаков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тело мужчины нашли вблизи села Лошакова

Сегодня в 12:00 вблизи с. Лошакова (Черниговская область), на расстоянии около 70 м от берега, в воде найдено тело одного из рыбаков, которых искали три дня. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что продолжаются поиски второго мужчины.

Всего в поисковой операции задействованы 55 человек и 11 единиц техники, из них от ГСЧС - 14 человек и 5 единиц техники, в частности, вертолет H-225 Super Puma.

Ранее сообщалось, что на Киевском море вблизи с. Страхолесье, 28 февраля, двое рыбаков вышли в море на лодке "Прогресс" в сторону базы "Нептун" Черниговской области и больше не выходят на связь.

Отмечается, что 29 февраля в 03:47 один из рыбаков вышел на связь, сообщив при помощи СМС, что помощь не нужна. После чего на связь мужчины не выходили.

Напомним, в Харьковской области в субботу, 22 февраля, спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков. Один случай произошел на пруду Прудянка. 80-летний мужчина вышел рыбачить на слишком тонкий лед, провалился и утонул. Второй случай произошел на Печенежском водохранилище вблизи села Мартовая - там погиб 58-летний мужчина.