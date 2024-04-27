Найбільший пакет допомоги від США та ДТП у Броварах: новини за 26 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів

Сполучені Штати Америки вчора, 26 квітня, виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 млрд доларів.

"Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога була поставлена на стійку підставу", - розповів глава Пентагону Ллойд Остін.

Яку зброю отримають ЗСУ:

додаткові боєприпаси до ЗРК Патріот;

додаткові боєприпаси для систем NASAMS;

устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;

апаратура та системи для протидії дронам;

боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;

багатоцільові радари;

протиартилерійські радари;

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 та 152 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;

тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;

боєприпаси для підриву;

компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;

допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.

У Броварах голова РДА влаштував п'яну ДТП з постраждалими

У місті Бровари, Київської області, ввечері п'ятниці, 26 квітня, п'яний посадовець збив людей на пішохідному переході.

Як повідомили РБК-Україна джерела у правоохоронних органах - мова про голову Броварської РВА Володимира Майбоженка. Під час перевірки на стан алкогольного сп'яніння драгер показав, що водій був не тверезим. Прилад показав 2.31 проміле.

За даними правоохоронців, в ДТП постраждали чотири особи, серед яких дитина.

Під час перевірки Майбоженка драгером на вміст алкоголю у водія прилад показав 2,31 проміле.

Його було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі заявив, що Майбоженко буде звільнений з посади після ДТП, внаслідок якої постраждали люди.

Про деталі ДТП читайте у матеріалі РБК-Україна.

Ракети до Patriot, артилерія та боєприпаси. Іспанія надішле Україні військову допомогу

Іспанія відправить до України ракети до Patriot, які невдовзі прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення.

Також невдовзі Іспанія поставить Україні боєприпаси калібру 155 і 120 мм.

У найближчі два місяці іспанська допомога включатиме в себе:

легкі та важкі кулемети;

захищені колісні транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

броньовані машини піхоти;

протитанкові засоби;

гаубиці польової артилерії.

За нею послідують поставки різних систем протиповітряного спостереження і дистанційних станцій озброєння для захисту від безпілотників.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес розповіла, що підготовка нових танків Leopard до передачі Україні йде за планом, і що перші одиниці будуть готові до кінця червня.

Канада профінансує додаткову поставку дронів та боєприпасів для України

Канада вирішила виділити додаткове фінансування на постачання Україні дронів та артилерійських снарядів.

Зазначається, що Канада передасть Україні 3 млн канадських доларів (2,1 млн доларів США) на виробництво дронів її вітчизняною оборонною промисловістю.

"Це перший випадок, коли Канада робить безпосередній внесок у виробництво військових дронів в Україні, і ця пожертва буде зроблена у співпраці з Великобританією", - повідомив міністр національної оборони Канади Білл Блер..

Також Канада надає додатковий внесок у розмірі близько 13 млн канадських доларів (9,5 млн доларів США) на ініціативу Чехії із закупівлі та доставки боєприпасів для України. Тепер загальний внесок Канади в цю ініціативу становить понад 38,7 млн доларів.

Ще Канада вирішила збільшити кількість дронів SkyRanger, яку планувала передати Україні. За планом ЗСУ отримають 900 безпілотників, що на 100 штук більше за початковий план.

ГУР знищило у Москві гелікоптер Ка-32, який належав Міноборони Росії

Українським розвідникам вдалося знищити російський гелікоптер Ка-32 у Москві. Цей борт належав Міноборони Росії.

Як розповіло РБК-Україна джерело в спецслужбах, ворожий гелікоптер вдалося спалити на російському міжнародному аеродромі "Остаф'єво" у Москві.

За словами співрозмовника, гелікоптер росіяни використовували для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій своєї армії.

Пізніше ГУР підтвердило знищення гелікоптера Ка-32 у Москві та показало відео

Як зазначили в українській розвідці, аеродром належить Міноборони РФ та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавіа", що входить до структури ВАТ "Газпром".

"Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема - для підтримки операцій російської окупаційної армії", - зазначили в ГУР.

Суд обрав запобіжний захід Сольському

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики України Миколі Сольському. Його відправили під варту на 60 діб, але із можливістю внесення застави у розмірі 75 млн гривень.

Пізніше стало відомо, що за Сольського внесли заставу у розмірі понад 75 млн гривень.

Таким чином, після виходу із СІЗО міністр зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не відлучатись з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет. Сольському також заборонили спілкуватися зі своїм заступником.

В Мінагрополітики тим часом заявили, що Сольського звільнено з-під варти.

"Рамштайн-21"

Вчора, 26 квітня, відбулося вже 21 засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). У ньому взяли участь міністри оборони країн Заходу. Ключовою темою була військова допомога ЗСУ.

Також під час зустрічі сконцентрували увагу на проблемах, які виникли через затримку постачання від США.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні у форматі "Рамштайн". Зокрема, він назвав зброю, якої потребує Україна.

Бельгія надасть 200 млн євро на ППО для України в рамках німецької ініціативи

У п'ятницю, 26 квітня, Бельгія оголосила про фінансову допомогу з посилення української протиповітряної оборони в рамках німецької ініціативи.