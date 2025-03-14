Найбільше випадків з 1997 року. Європою шириться небезпечна інфекційна хвороба

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Міжнародний надзвичайний фонд допомоги дітям при ООН (ЮНІСЕФ) попереджають про суттєве збільшення випадків захворювання на кір в Європі та Центральній Азії. Понад 40% зафіксованих хворих - діти до 5 років.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.
За даними експертів, впродовж 2024 року захворюваність на кір в Європі та Центральній Азії подвоїлася (у порівнянні з 2023 роком). Так, було зафіксовано 127 350 випадків інфікування, що є найбільшим показником з 1997 року.
Зазначається, що це - приблизно третина від загальної кількості випадків у світі минулого року (359 521).
Повідомляється також, що понад половину випадків в європейському регіоні довелося лікувати в лікарні (38 людей померли).
Більш як 40% випадків захворювання в Європі виявили у дітей віком до п'яти років, тож глобальні організації закликають вжити термінових заходів для підвищення рівня вакцинації населення.
Згідно з їхніми даними, впродовж 2023 року першу дозу вакцини MCV1 (яку слід вводити через регулярні служби імунізації) пропустили півмільйона дітей у всьому регіоні.
При цьому вважається, що дві дози вакцини проти кору ефективні на 97% - для запобігання захворюванню, яке зазвичай вражає дихальну систему та призводить до таких симптомів, як лихоманка, кашель, нежить і висип.
Впродовж 2024 року країною з найбільшою кількістю інфікованих кором людей стала Румунія. Там було зафіксовано 30 692 випадки захворювання. За нею - Казахстан із 28 147 випадками.
У ВООЗ та ЮНІСЕФ нагадали, що кір є одним із найбільш заразних вірусів для людини. У серйозних випадках інфекція може викликати ускладнення, включаючи пневмонію, енцефаліт, зневоднення та сліпоту.
"Кір повернувся. І це - тривожний дзвінок... Без високого рівня вакцинації немає безпеки здоров'я… Вірус кору ніколи не заспокоюється - і ми теж не можемо", - наголосив директор ВООЗ у Європі доктор Ганс Клюге.
Нагадаємо, кір - небезпечне й дуже заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється (9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені).
Вірус кору поширюється під час кашлю та чхання, тісних особистих контактів. Він лишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях впродовж кількох годин.
Інфікована людина може передавати вірус за чотири дні до та за чотири дні після появи у неї висипу.
Спеціального лікування від кору немає, тож найкращий захист - вакцинація. В Україні для цього є комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК).
Згідно з даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), вона безпечна, ефективна й забезпечує тривалий захист (для найкращого захисту дитина має отримати дві дози КПК-вакцини).
Якщо з якихось причин дитина не була вакцинована відповідно до Календаря профілактичних щеплень, українцям радять звернутись по консультацію до лікаря.
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