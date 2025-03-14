Найбільше випадків з 1997 року. Європою шириться небезпечна інфекційна хвороба

Чим стурбовані ВООЗ та ЮНІСЕФ

За даними експертів, впродовж 2024 року захворюваність на кір в Європі та Центральній Азії подвоїлася (у порівнянні з 2023 роком). Так, було зафіксовано 127 350 випадків інфікування, що є найбільшим показником з 1997 року.

Зазначається, що це - приблизно третина від загальної кількості випадків у світі минулого року (359 521).

Повідомляється також, що понад половину випадків в європейському регіоні довелося лікувати в лікарні (38 людей померли).

Більш як 40% випадків захворювання в Європі виявили у дітей віком до п'яти років, тож глобальні організації закликають вжити термінових заходів для підвищення рівня вакцинації населення.

Згідно з їхніми даними, впродовж 2023 року першу дозу вакцини MCV1 (яку слід вводити через регулярні служби імунізації) пропустили півмільйона дітей у всьому регіоні.

При цьому вважається, що дві дози вакцини проти кору ефективні на 97% - для запобігання захворюванню, яке зазвичай вражає дихальну систему та призводить до таких симптомів, як лихоманка, кашель, нежить і висип.

Впродовж 2024 року країною з найбільшою кількістю інфікованих кором людей стала Румунія. Там було зафіксовано 30 692 випадки захворювання. За нею - Казахстан із 28 147 випадками.

У ВООЗ та ЮНІСЕФ нагадали, що кір є одним із найбільш заразних вірусів для людини. У серйозних випадках інфекція може викликати ускладнення, включаючи пневмонію, енцефаліт, зневоднення та сліпоту.

"Кір повернувся. І це - тривожний дзвінок... Без високого рівня вакцинації немає безпеки здоров'я… Вірус кору ніколи не заспокоюється - і ми теж не можемо", - наголосив директор ВООЗ у Європі доктор Ганс Клюге.