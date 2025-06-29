Найбільша помилка при лікуванні рани, яка може призвести до важких інфекцій

При лікуванні ран варто уникати поширеної помилки - думки, що рана має "висохнути" та зажити "сама по собі". Така бездіяльність може призвести до інфекції та затягування процесу загоєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт The Mirror .

Чому це сильно шкодить

Британський лікар Зої Вільямс розповіла, що с еред поширених помилок при лікуванні ран - використання пластиру неправильного розміру або доторкання до рани без миття рук.

Однак, найбільша помилка, яку люди роблять під час лікування рани - це дозволяють їй "висохнути". Вона пояснює, що якщо рана залишається відкритою, навіть незначні порізи можуть інфікуватися, оскільки бактерії та мікроби можуть проникнути в організм.

Натомість рани швидше загоюються у вологому, чистому середовищі, що також допомагає зменшити ризик виникнення рубця.

Захистити рани можна за допомогою загоювальної мазі або гідроколоїдного пластиру, який дозволяє підтримувати вологе середовище в рані та пропонує такі переваги, як знеболення та триваліше носіння. Це важливо не лише для швидкого загоєння, але й для мінімізації рубцювання.

5 кроків доктора Зої, яких варто дотримуватись при лікуванні ран:

ретельно мийте руки

промийте рану чистою водою або спреєм для ран

обережно висушіть чистою тканиною

накрийте пластиром відповідного розміру

зверніться до лікаря, якщо рана не гоїться належним чином

Як правильно обрати пластир для рани

Для невеликих порізів, подряпин, мозолів

Варто обирати звичайний бактерицидний пластир з антисептичною прокладкою (часто містить хлоргексидин або срібло). Ідеальний для повсякденного використання.

Ран, що сильно сочаться або мокнуть

Гідроколоїдний пластир - вбирає рідину, створює вологе середовище для загоєння. Добре підходить для мозолів, незначних опіків. Також зменшує біль і захищає нервові закінчення.

Для післяопераційних швів або великих ран

Стерильні марлеві пластирі або неткані пластирі великого розміру. Вони м’які, повітропроникні, не прилипають до шкіри.

Для чутливої або алергічної шкіри

Гіпоалергенні пластирі - на основі м’якого клею (без латексу), часто з тканинною або силіконовою основою.

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