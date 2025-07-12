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Навроцький попросив Зеленського розпочати масштабні ексгумації жертв Волинської трагедії

Субота 12 липня 2025 10:34
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Навроцький попросив Зеленського розпочати масштабні ексгумації жертв Волинської трагедії Фото: Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням розпочати масштабні роботи з ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Ще раз, пане посол, як новообраний президент, я хотів би офіційно звернутися до Вашої Високоповажності та президента Зеленського щодо можливості проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду, і волинські родини досі страждають від травми, яка сталася 82 роки тому", – сказав він.

Навроцький також зазначив, що жертви Волинської трагедії "закликають до хреста, могили та пам'яті".

"Як майбутній президент Польщі я зобов'язаний говорити їхнім голосом. Ніхто мене від цього не звільнить. Поляки чекають на цю правду", - додав Навроцький.

За словами новообраного президента Польщі, ексгумація необхідна для того, щоб Польща та Україна "справді примирилися".

Волинська трагедія

Волинська трагедія – це обопільні етнічні чистки польського та українського населення в 1943-1944 роках. Їх здійснювали Українська повстанська армія та польська Армія крайова.

Польська сторона в контактах з Україною неодноразово закликала почати ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Ще на початку квітня цього року Україна дозволила провести ексгумацію жертв Волинської трагедії в селі Угли Рівненської області. Крім того, відомо, що ексгумацію почали також і у Тернопільській області.

Більш детально про те, чому Польща так зацікавлена в цьому питанні, - в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що ще минулого місяця Сейм Польщі затвердив 11 липня "Національним днем пам'яті поляків - жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Республіки Польща".

В Міністерстві закордонних справ України зауважили, що дане рішення суперечить добросусідським відносинам між Києвом та Варшавою.

Також президент Польщі Анджей Дуда в середу, 2 липня, підписав суперечливий закон щодо Волинської трагедії.

"Закон від 4 червня 2025 року про встановлення 11 липня Національним днем пам'яті про поляків - жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки", - заявили в пресслужбі президента.

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Польща Волинська трагедія
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