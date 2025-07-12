Навроцький попросив Зеленського розпочати масштабні ексгумації жертв Волинської трагедії

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням розпочати масштабні роботи з ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

"Ще раз, пане посол, як новообраний президент, я хотів би офіційно звернутися до Вашої Високоповажності та президента Зеленського щодо можливості проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду, і волинські родини досі страждають від травми, яка сталася 82 роки тому", – сказав він.

Навроцький також зазначив, що жертви Волинської трагедії "закликають до хреста, могили та пам'яті".

"Як майбутній президент Польщі я зобов'язаний говорити їхнім голосом. Ніхто мене від цього не звільнить. Поляки чекають на цю правду", - додав Навроцький.

За словами новообраного президента Польщі, ексгумація необхідна для того, щоб Польща та Україна "справді примирилися".