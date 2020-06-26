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Наводнения на западе: Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции

Новости » Общество     26.06.2020 - 00:04
Наводнения на западе: Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Максим Степанов заявил, что ситуация с медучреждениями в пострадавших районах стабильная

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с медицинскими учреждениями в пострадавших от наводнения районах стабильная. Однако в ведомстве не исключают возможных вспышек кишечной инфекции.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу".

"Кроме COVID-19 мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся ко вспышкам и кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно", - заявил министр.

Напомним, из-за наводнения на западе Украины в сложной ситуации остаются 15 районов Ивано-Франковской, три района Закарпатской и один район Львовской областей.

Кроме того, Кабинет министров выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины наводнениеМинистерство здравоохранения Украиныинфекция
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