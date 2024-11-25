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Наводив удари і закликав вбивати українців. В Харківській області зраднику винесли вирок

Фото: в Харківській області зраднику винесли вирок (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

В Харківській області зрадник отримав вирок у вигляді 15 років тюрми. Чоловік наводив російські удари та закликав вбивати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву Служби безпеки України.

"За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який діяв в Харківській області", - повідомили СБУ.

За даними служби, фігурант готував нову серію повітряних ударів РФ по прифронтовій території регіону.

Для цього зловмисник об’їжджав місцевість і приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Як встановило розслідування, агент передавав координати потенційних цілей через месенджер. Контррозвідка СБУ затримала його у липні цього року.

Що відомо про зрадника

За матеріалами справи, агентом виявився безробітний мешканець Чугуївського району. У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив через свою активність у прокремлівських Telegram-каналах.

У "тематичних" чатах месенджеру він закликав до захоплення державної влади та вбивства українців.

Після дистанційного вербування агент комунікував з окупантами через "зв’язкового" - свого давнього знайомого з РФ.

Під час обшуків у помешканні зрадника виявлено мобільний телефон із доказами роботи на користь РФ.

Яке покарання обрав суд

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд призначив зловмиснику 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та визнав винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).

 

Нагадаємо, що нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у полон до ЗСУ потрапив зрадник, який ще у 2014 році вивісив російський прапор над Луганською ОДА.

Наразі СБУ повідомила йому про підозру.

Невдовзі після цього випадку у Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго, який готував серію ударів по місту.

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