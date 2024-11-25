Наводив удари і закликав вбивати українців. В Харківській області зраднику винесли вирок

"За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який діяв в Харківській області", - повідомили СБУ.

За даними служби, фігурант готував нову серію повітряних ударів РФ по прифронтовій території регіону.

Для цього зловмисник об’їжджав місцевість і приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Як встановило розслідування, агент передавав координати потенційних цілей через месенджер. Контррозвідка СБУ затримала його у липні цього року.

Що відомо про зрадника

За матеріалами справи, агентом виявився безробітний мешканець Чугуївського району. У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив через свою активність у прокремлівських Telegram-каналах.

У "тематичних" чатах месенджеру він закликав до захоплення державної влади та вбивства українців.

Після дистанційного вербування агент комунікував з окупантами через "зв’язкового" - свого давнього знайомого з РФ.

Під час обшуків у помешканні зрадника виявлено мобільний телефон із доказами роботи на користь РФ.

Яке покарання обрав суд

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд призначив зловмиснику 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та визнав винним за двома статтями Кримінального кодексу України: