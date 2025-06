"Навіщо прибирати в кімнаті?" Побутові звички американців, які шокували українську студентку

Перші враження від американців

Університет одразу поселив студентку не з українками, а з американками, щоб пришвидшити адаптацію. Саме побутові нюанси стали джерелом першого конфлікту.

"У нас постійно були відчинені вікна, а мені було холодно. Я сказала, що в мене болить горло, застудило око, а вони так подивились, ніби я ставлю претензії. І тоді я зрозуміла, що ми просто різні", - розповідає Ольга.

За її словами, американці не звикли до прямоти в комунікації.

"У нас, якщо є питання, ми обговорюємо. Там - усміхаються, удають, що все добре, і не хочуть говорити напряму", - порівнює дівчина.

Також Олю здивували підходи до прибирання.

"Наша кімната була постійно не прибрана. Я питала: може, купити швабру? А мене запитали: "Для чого? Ми миємо, якщо щось розіллється", - пригадує вона.

Ще один сильний контраст - культура споживання. У магазині не купують одну пляшку коли - треба брати коробку. А на кожній події - дуже багато їжі.

"Студенти її набирають так, що там одна тарілка, друга, а я це хочу, я це, бо воно і так все безкоштовно. Тут багато подій в межах університету, і вони конкурують між собою. Щоб студенти прийшли саме на твою подію, ти маєш замовити їжу. Інакше студенти не прийдуть", - пояснює Оля.

Проте одного разу, пригадує вона, студентів погодували лише наприкінці події, аби до цього моменту вони нікуди не розійшлися.

Дивні звички американців

Після переїзду до США Ольга зіштовхнулася з низкою побутових звичок, які здавалися їй абсолютно нелогічними або навіть безглуздими.

Наприклад, американці додають лід до всіх напоїв незалежно від сезону, температури чи типу напою.

"Навіть якщо ти підеш у заклад і просто попросиш води, тобі принесуть воду з льодом. Спочатку я дивувалася, але потім мені самій сподобалося пити холодні напої в будь-яку пору року. Зараз вода вже не смачна мені без льоду", - зізнається вона.

Здивував і стиль спілкування - насамперед так звані small talk, короткі формальні розмови ні про що.

"Я вже звикла, що люди можуть просто привітатися й запитати: "How are you?" І при цьому зовсім не обов'язково, що їм цікаво, як у тебе справи. Просто так треба. Це частина культури - всі так говорять", - ділиться Ольга.

Окремо дівчину вразило ставлення до імен. В університетах США викладачі зобов'язані на першому занятті вивчити імена всіх студентів. Якщо викладач не запам'ятав ім'я, потім перепрошує по 15 разів.

Також у США дуже поширене поняття preferred name - ім'я, яким ти хочеш, щоб до тебе зверталися. І не обов'язково це має бути повне офіційне ім'я.

"У мене, наприклад, на пошті вказано "Оля", а не "Ольга", і всі до мене звертаються саме так. І коли мене запитують, як краще, я кажу, що мені без різниці. Але є люди, яким це справді важливо", - додає вона.