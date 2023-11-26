Навчання без перешкод. В Україні створили онлайн-мапу освітніх центрів

Цифрові освітні центри - це безпечні та затишні простори для навчання та соціалізації учнів й учениць. Хоч вони не замінюють закладів освіти, проте надають доступ до онлайн-освіти та спілкування з однолітками.

"Зараз в Україні вже функціонує 154 таких центри в 17 областях. І тепер легко та зручно знайти найближчий до вас - ми зібрали їх на одній інтерактивній мапі", - пояснили в міністерстві.

Переглянути інтерактивну мапу та знайти цифрові освітні центри в певній громаді чи місті можна за посиланням.

В МОН пояснили, що для того, щоб отримати докладну інформацію про роботу центрів можна зателефонувати на гарячу лінію - 0 800 409 845.

"Кожен освітній простір має розклад академічних і позашкільних активностей, а також все необхідне для навчання - від гаджетів до матеріалів для гри й дозвілля. Тут діти можуть спілкуватися з однолітками, отримувати допомогу в підготуванні до іспитів чи профорієнтаційну підтримку. Усі послуги є безоплатними. Щоби долучитися до занять, достатньо поспілкуватися із тьютором/фасилітатором та отримати розклад", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські студенти можуть повернути частину коштів, які заплатили за навчання за контрактом.

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